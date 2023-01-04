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Власти Японии предложат семьям по 1 млн иен на каждого ребенка за переезд из Токио
С апреля 2023 года вЯпонии будут платить семьям за выезд из Токио в регионы, так как столица перенаселена, пишет БелТА со ссылкой на CNN.
Семьи будут иметь право на получение 1 миллиона иен (около $7700) на одного ребенка, если они переедут из столицы в менее населенные районы страны. Стимулы распространяются на детей в возрасте до 18 лет или иждивенцев в возрасте 18 лет и старше, если они все еще посещают среднюю школу.
"В Токио очень высокая концентрация людей, и правительство хочет увеличить поток людей в регионы, чтобы оживить районы с сокращающимся населением", - отметил представитель японского правительства.
Токио - самый густонаселенный город Японии. Миграция молодых людей из сельской местности в многолюдные города, по мнению экспертов, является ключевым фактором масштабного демографического кризиса в Японии.
Фото:pixabay.com
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