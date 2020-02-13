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Власти Японии решили начать эвакуацию людей в возрасте с круизного лайнера Diamond Princess
Власти Японии решили сегодня начать эвакуацию людей в возрасте с круизного лайнера Diamond Princess. Судно, напомним, находится на карантине до 19 февраля. В японском Министерстве здравоохранения уверены, что длительное пребывание на судне людей старше 80 лет может вызвать у них обострение хронических заболеваний. Часть пассажиров забрали с судна сегодня. А масштабная эвакуация, судя по всему, начнется завтра.
Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Японии
Общее число зараженных 219 человек. В их числе сотрудник карантинной службы, который работал на судне. Компания Diamond Princess, которой принадлежит корабль, сообщает, что готова полностью возместить пассажирам стоимость круиза. На данный момент в Японии зарегистрировано 247 подтвержденных случаев заражения вирусом. Между тем, как заверили в оргкомитете, коронавирус не повлияет на проведение в Японии Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.
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