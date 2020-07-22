Власти Южной Кореи намерены отменить бесплатное лечение иностранцев от COVID-19

Власти Южной Кореи не намерены больше бесплатно лечить иностранцев от COVID-19. Так как это могло спровоцировать рост числа приезжих охотников за бесплатной квалифицированной медицинской помощью. Только в этом месяце выявили 250 зараженных коронавирусом иностранцев. На лечение каждого Южная Корея в среднем тратит более шести тысяч долларов. Учитывая стремительный рост заболевших среди зарубежных гостей, власти намерены обязать их самостоятельно оплачивать часть расходов на лечение.