Власти Южной Кореи запретили врачам проводить забастовку

Власти Южной Кореи обязали врачей, которые начали сегодня очередную трехдневную забастовку, вернуться на работу. Как заявил премьер-министр страны, народ не приемлет действия медиков, которые ставят под угрозу жизни пациентов. Южнокорейские медики выступают против реформы здравоохранения, предложенной правительством. Она предусматривает повышение квоты на прием в медицинские учебные заведения. Бастующие опасаются, что нововведение приведет к усилению конкуренции и снижению их доходов.



