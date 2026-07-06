Влияние Эль-Ниньо может продлиться до 2028 года - в ВМО рассказали, что ждет планету

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Эль-Ниньо уже на пороге, предупреждает новый доклад Всемирной метеорологической организации ООН. Речь о фазе кратковременного потепления Тихого океана, примерно на 6-7 градусов.

Феномен Эль-Ниньо появляется раз в несколько лет и длится около года, меняя циркуляцию тепла, влаги и воздуха в атмосфере планеты. С вероятностью 80 % он получит развитие уже в этом месяце и с вероятностью 90 % проявится с июля по ноябрь. Его влияние может продлиться до 2028 года. Это главный фактор сезонного прогноза ВМО. Из-за него почти повсеместно ожидаются аномальные температуры, засухи и экстремальные осадки. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

"Эль-Ниньо является основным фактором, влияющим на глобальные погодные и климатические условия. Более теплый океан добавляет тепло и влагу в климатическую систему, что может усугубить экстремальные климатические явления, включая волны, жары и проливные дожди. Влияние Эль-Ниньо распространяется далеко за пределы его возникновения в Тихом океане, затрагивая сельское хозяйство, энергоснабжение, торговлю, водные ресурсы, цепочки поставок и средства к существованию во всех регионах", - отметила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

По данным ВМО, предыдущий Эль-Ниньо в 2023-2024 годах вошел в число пяти сильнейших за всю историю наблюдений, став одним из факторов рекордно горячего 2024 года. И теперь возвращается в еще более нагретый климат, что может означать супер-Эль-Ниньо, еще более экстремальные аномалии. Если верить сезонному прогнозу организации, с июня по август по всему миру температуры превысят свои средние значения, а это означает тепловой стресс, лесные пожары и климатические сдвиги из-за смены температурных режимов. Сильные ливни в одних районах, засухи и жара в других. В частности, к экстремальному лету следует готовиться Европе. Эксперты призывают правительства немедленно переходить к упреждающим мерам.

Изменения почувствовали в странах Западной Европы, куда зной пришел еще до начала календарного лета. Воздух нагрелся на 10-15 градусов Цельсия выше нормы для этого времени года. В Лондоне с 22 по 30 мая зафиксировали 9 суточных рекордов максимальной температуры подряд. Погода в Ирландии тоже обновила майские рекорды, а французские города испытали условия, близкие к июльским. Температурные максимумы были побиты в сотнях населенных пунктов. Масштаб проблемы виден на европейских спутниках программы "Коперник". Жара и дефицит влаги на огромных территориях, включая Венгрию, Испанию, Италию, Германию, Швейцарию.

По обе стороны Ла-Манша жара привела к жертвам. Особенно пугающие цифры в Испании - в мае погибли не менее 36 человек. Миллионы жителей ЕС вынуждены приспосабливаться к экстремальным метеоусловиям. И не только они. Москва в этом году побила собственный майский температурный рекорд. С аномальной жарой столкнулись многие города Азии. В Индии температура в мае приблизилась к 48 градусам. Там тоже есть жертвы невыносимого зноя. В Нью-Дели власти открыли временные зоны охлаждения с вентиляторами. Предоставляется питьевая вода и растворы для регидратации, чтобы помочь людям справиться с экстремальной жарой. Хуже всего приходится тем, кто трудится на открытом воздухе.

Подобная ситуация сейчас в Пакистане, где воздух прогревается до 47 градусов. Злая ирония в том, что на страну приходится всего менее 1 % выбросов парниковых газов - основного антропогенного фактора глобального потепления.

"Жара может быть опасна для жизни фермеров и для людей, работающих в городах, особенно для сотрудников дорожной полиции, санитаров, работников парков и садоводов. Все они подвергаются воздействию невероятно высокой температуры. Если у людей не будет доступа к системам климат-контроля, они столкнутся с потенциально смертельными температурами, может не сейчас, но в ближайшие годы", - подчеркнул юрист по вопросам охраны окружающей среды в Лахоре (Пакистан) Рафай Алам.

По данным организации People's Courage International, в Южной и Юго-Восточной Азии почти 80 % трудовых мигрантов теряют заработок из-за невозможности работать полные смены. Ночной воздух в душном городе не восстанавливает силы полностью, и для решения требуется в буквальном смысле радикально новый подход к строительству в уязвимых для жары странах.

Согласно совместному докладу Всемирной организации труда и ВМО, в таких регионах количество дней в году, когда из-за сильной жары работать просто невозможно, может увеличиться до 250 дней. Это касается большей части территории Южной Азии, тропической Африки к югу от Сахары, а также некоторых регионов Центральной и Южной Америки.

Однако и европейский райский сад тоже раскаляется все больше. Европа официально признана самым быстро нагревающимся континентом на планете. За 2025 год, по данным Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, из-за экстремальной летней жары в сотнях европейских городов преждевременно скончались около 24,5 тыс. человек. В Великобритании за последние десятилетия заболеваемость раком кожи увеличилась почти на треть. Во Франции на правительственном уровне прозвучал призыв к всеобщей гражданской бдительности перед лицом климатической опасности. Меры защиты становятся частью повседневного кодекса поведения европейцев.

Ученые давно предупреждают о необходимости адаптации к экстремальным температурам. Но, тем не менее, майская жара в Европе обнаружила неготовность транспортной и городской инфраструктуры. В Лондоне пассажиров вынудили изнывать от жары в вагонах метро без кондиционеров. Во Франции встали два электропоезда. Прекратилась подача электроэнергии из-за жары. Пассажиры провели более двух часов в духоте в чистом поле. Кондиционеры не работали при температуре на улице плюс 37 градусов.

Эксперты отмечают, каменные дома, железнодорожные вагоны, водная инфраструктура населенных пунктов пока не адаптированы к продолжительным периодам высоких температур. В Великобритании 92 % домов перегреваются в жару, а городская застройка становится источником вторичного тепла.

"При попадании солнечного излучения в окружающую среду часть излучения высвобождается, но короткие волны продолжают отражаться, а не поглощаться системой Земли, как это происходило бы в естественной среде. Мы построили города таким образом, что эти короткие волны задерживаются в этой застроенной среде и постоянно отражаются в городском пространстве", - рассказала профессор Кембриджского университета (Великобритания) Ронита Бардхан.

В Великобритании, Франции и Испании пришлось даже ограничивать подачу воды. Настолько жаркий и сухой май высушил почву. На юго-востоке Англии перебои затронули более 20 тыс. человек. Люди выстраивались в очереди за аварийным водоснабжением. Ограничение потребления воды - уже обычная летняя практика в Испании, Франции и Италии. Муниципалитеты вводят жесткие лимиты, чтобы сохранить ресурсы для питьевых нужд и сельского хозяйства. При этом в ближайшие годы температура, скорее всего, будет оставаться на рекордном уровне или близко к нему. Такой прогноз ВМО дала в своем майском докладе о перспективах на ближайшую пятилетку.

"В течение следующих пяти лет мы ожидаем, что температура будет выше среднего практически во всем мире, особенно в северном полушарии и на суше. Вероятность того, что хотя бы в одном году из следующих пяти повышение средней температуры превысит полтора градуса, составляет 91 %. И такая же вероятность того, что следующие пять лет будут теплее, чем предыдущие пять лет. Данные говорят сами за себя. Климат теплеет, и средняя глобальная температура продолжает расти, и совершенно очевидно, что нам необходимо принять срочные меры, чтобы максимально снизить этот рост", - заявила климатолог, соавтор доклада ВМО Мелисса Сибрук.

По расчетам ВМО с вероятностью 86 % в течение следующих пяти лет будет побит рекорд самого жаркого года на Земле, установленный в 2024-м. При этом рост среднегодовой глобальной температуры относительно доиндустриального показателя составит от 1,3 до 1,9 градуса. А в Арктике и того больше -2,8 градуса. Как с тревогой отмечает ВМО, самый северный регион Земли нагревается в 3,5 раза быстрее всей планеты. Тенденция к стремительному потеплению сохраняется и в Альпах. Апрельский доклад организации показал, что в марте площадь снежного покрова в Европе оказалась примерно на 31 % ниже среднего уровня, что эквивалентно совокупной территории Франции, Италии, Германии, Швейцарии и Австрии.

"По мере таяния морского льда и снега в Арктике теряется эффект зеркала, когда снег и лед отражают солнечное излучение обратно в космос. Таким образом, поглощается больше солнечного излучения, это значит, что температура повышается гораздо быстрее. И возникает обратная связь - чем выше температура, тем больше тает льда, и тем хуже ситуация", - сказала Мелисса Сибрук.

Это общая картина. А сезонный Эль-Ниньо только добавит масла в огонь. И к тому же повлияет на картину осадков. Их будет меньше обычного в Южной Азии, регионе Большого Рога Африки и Центральной Америке. Так что есть риски для сельского хозяйства, критическим образом зависящего от дождей. А оно уже испытывает трудности из-за общего ухудшения климата и ограничения поставок удобрений из-за войны на Ближнем Востоке. Для стран крупных экспортеров продовольствия сезонное повышение температуры может оказаться катастрофическим фактором в экономике. Эксперты ждут скачка цен на продукты.

Еще в апреле Всемирная программа продовольствия ООН и ВМО выпустили совместный отчет, где исследовали влияние экстремальной жары на агропродовольственные системы. По их данным, у большинства видов сельскохозяйственных животных стресс начинается при температуре выше 25 градусов, а 30-градусная жара снижает урожайность основных сельскохозяйственных культур. Даже рыбы начинают испытывать стресс при морских волнах сильного тепла из-за нехватки кислорода. Кроме того, раскаленный воздух усугубляет такие риски, как дефицит воды, внезапные засухи и природные пожары. Более того, способствует распространению вредителей и болезней. Уже сейчас в Пакистане фермеры, занимающиеся выращиванием перца чили, говорят, что их посевы страдают из-за жары и нехватки воды. А удобрения стали такими дорогими, что просто не по карману большинству. Между тем, чили - важный источник дохода для местных общин.

"Самый важный фактор для фермеров - качество урожая. Нехватка воды и сильная жара напрямую влияют на качество продукции. А если мы не можем производить высококачественный урожай, становится трудно продавать его на крупных рынках или экспортировать. Все начинается с воды. Решение проблемы нехватки воды должно быть первоочередной задачей. Только тогда мы сможем решить другие проблемы", - подчеркнул поставщик перца (Пакистан) Мукхи Юдхистер.

Есть и еще один риск. В ООН предупредили, что истощение запасов энергоресурсов и приближение аномальной летней жары могут спровоцировать новую волну топливного кризиса в мире, поскольку зной увеличивает расход энергии, который используется для охлаждения, а также ведет к обмелению водоемов. Это уже почувствовали энергетические компании Индии, где жители начали массово использовать кондиционеры еще за несколько недель до традиционного пика летней жары.

По мнению экспертов, даже немедленная нормализация ситуации в Ормузском проливе не остановит рост цен и не устранит перебои в поставках еще несколько месяцев. Проблем накопилось много, и потепление их только усугубляет.

К счастью, по оценке ВМО, сезонный прогноз дает странам возможность заранее подготовиться к возможным потрясениям - от защиты сельского хозяйства и систем водоснабжения до предотвращения гуманитарных кризисов. И именно сейчас, считают специалисты, время принимать решения, а не ждать, когда последствия станут необратимыми.