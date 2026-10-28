Вложения Китая в Беларусь выросли более чем в 1,5 раза: что стоит за интересом Поднебесной

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Растет интерес китайских инвесторов к Беларуси. В 2025 году Поднебесная увеличила вложения в нашу страну более чем в 1,5 раза, если сравнивать с цифрами 2024-го. Поспособствовало этому в том числе полноценное участие Беларуси в шанхайской семье. Два года назад наша страна влилась в ШОС, и вот теперь эта площадка - еще и возможность личных контактов.

Главы правительств Беларуси и Китая Александр Турчин и Ли Цян на полях саммита ШОС в Таджикистане обсудили важность инновационных подходов экономик двух стран. Технологический обмен лежит в основе нашего партнерства. Пекин видит будущее в углублении кооперации, весьма созвучной с белорусским подходом. Китай предлагает развивать сотрудничество в автопроме, цифровой экономике, в сфере искусственного интеллекта и наполнять зеленую повестку.

"Премьер Госсовета КНР Ли Цян и премьер-министр Беларуси Александр Турчин провели успешную встречу в Душанбе, в ходе которой обстоятельно обменялись мнениями о двусторонних отношениях, практическом сотрудничестве и вопросах, представляющих взаимный интерес. Стороны единодушно согласились и впредь в полной мере использовать стратегическую направляющую роль дипломатии глав государств, всесторонне претворять в жизнь важные договоренности лидеров и содействовать достижению новых результатов. В следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений. Мы с полной уверенностью смотрим на перспективы их развития и готовы вместе с белорусской стороной продолжать традиционную дружбу, углублять взаимовыгодное сотрудничество и содействовать дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений на высоком уровне", - отметила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Региональная кооперация

Продолжают вместе работать и регионы двух стран. Например, Гомельская область за последние пять лет увеличила товарооборот с Китаем более чем в 2,5 раза. В основном экспортируют целлюлозу, мясную и молочную продукцию, кондитерку, лесоматериалы. А из Поднебесной в юго-восточный белорусский регион поставляется инновационное оборудование.

Сегодня есть все условия для углубления диалога и выхода за рамки простого купи-продай. Например, работа с провинцией Цзилинь. Там была делегация Гомельской области во главе с губернатором. В Китае Цзилинь называют "северными воротами". Помимо прочего, это важный промышленный и сельскохозяйственный регион.

Идей к реализации конкретных проектов более чем. Одна из тех, что уже на бумаге - совместная разработка самоходных комбайнов Гомсельмаша и Цзилиньской группы интеллектуального сельхозоборудования. В машины планируют внедрять искусственный интеллект, производство вполне можно локализовать, а готовый продукт поставлять и в провинции КНР, и в ближайшие страны.