Вместо диалога - силовые разгоны: власти Франции и Канады жестко сдерживают многотысячные митинги

Пока французские власти продолжают игнорировать социальный кризис, страну охватывает очередная волна массовых протестов.

В Париже проходит шествие активистов: колонна выдвинулась от площади Республики и через Бастилию направляется к площади Нации. Вместо диалога с гражданами Елисейский дворец вновь делает ставку на силовой сценарий.



По данным главы МВД, по всей стране ожидается до 60 подобных акций. Для их сдерживания власти выводят на улицы около 70 тыс. полицейских и жандармов - так же, как и в предыдущие три субботы.

Студенческие демонстрации в Монреале

Протесты прошли и за океаном. В канадском Монреале студенческие демонстрации обернулись столкновениями с силовиками. Накануне тысячи молодых людей вышли в центр города, требуя остановить стремительный рост цен на образование, жилье и продукты. Полиция применила против активистов спецсредства. Эта акция стала кульминацией недельной забастовки, в которой, по разным оценкам, приняли участие до 75 тыс. человек.