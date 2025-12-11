Вместо немцев на защиту транспортного узла в Жешуве встанут нидерландцы

Эти комплексы были развернуты для защиты транспортного узла в Жешуве, через который проходит основная помощь Украине.

Как сообщает телеканал NTV, теперь охрану этого направления возьмут на себя вооруженные силы Нидерландов. Они уже перебросили в регион не только Patriot, но и системы NASAMS.