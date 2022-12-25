3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ВМС Китая провели военные учения со стрельбами около Тайваня
Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск 25 декабря провели патрулирование и учения со стрельбами около острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, пишет ТАСС.
"25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск. Также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице боевого командования в социальной сети WeChat.
Как уточнил Ши И, учения НОАК - "решительный ответ Китая на усилившиеся провокации со стороны США и Тайваня". "Восточная зона боевого командования примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей страны", - подчеркнул он.
© Фото: Zeng Tao, Xinhua, Globallookpress
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов