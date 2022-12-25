ВМС Китая провели военные учения со стрельбами около Тайваня

Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск 25 декабря провели патрулирование и учения со стрельбами около острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, пишет ТАСС.

"25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск. Также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице боевого командования в социальной сети WeChat.

Как уточнил Ши И, учения НОАК - "решительный ответ Китая на усилившиеся провокации со стороны США и Тайваня". "Восточная зона боевого командования примет все необходимые меры, чтобы решительно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей страны", - подчеркнул он.