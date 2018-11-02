Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря

Ранее парламент во второй раз отказался утвердить кандидатуру премьер-министра Никола Пашиняна, после чего началась процедура расформирования законодательного органа. Именно этого и добивался Пашинян, когда ушел в отставку 16 октября, предварительно договорившись с депутатами, что они дважды его не изберут.