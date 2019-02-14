Внеочередные парламентские выборы в Испании могут пройти в апреле

В Испании нет бюджетного плана на этот од. Страна близка к досрочным выборам. Испанский парламент накануне отказался одобрить проект госбюджета, предложенный правительством во главе с премьер-министром Педро Санчесом. 191 из 350 депутатов проголосовали против. Среди них представители каталонских партий. Они требовали от правительства гарантий диалога по вопросу о самоопределении автономии. По данным агентства Reuters, внеочередные выборы могут пройти в апреле. Они станут уже третьими за пять лет. Санчес пришел к власти летом прошлого года после вынужденной отставки его предшественника Мариано Рахоя из-за коррупционного скандала.