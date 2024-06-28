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Внеочередные выборы президента проходят в Иране

В Иране проходят внеочередные выборы президента.

В гонке за главный пост участвуют четыре кандидата. Двое от крыла консерваторов - спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили. Также на президентское кресло претендуют консерватор - экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостаф Пурмохаммади и кандидат от лагеря реформистов - бывший министр здравоохранения - Масуд Пезешкиян. Последний, согласно соцпросам, является лидером президентской гонки.

Всего в Иране будут работать около 60 тыс. избирательных участков и 90 тыс. пунктов для голосования.

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