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Внезапная амнистия: в Великобритании хотят освободить 40 тыс. заключенных

Новоиспеченный британский премьер Кир Стармер собирается уже на этой неделе дать поручение об освобождении 40 тысяч заключенных в стране. Как сообщает Times, на такие меры власти готовы пойти из-за переполненности тюрем. Уточняется, что внезапная амнистияне распространяется на осужденных за сексуальные, насильственные или связанные с терроризмом преступления.

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