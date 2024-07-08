Внезапная амнистия: в Великобритании хотят освободить 40 тыс. заключенных

Новоиспеченный британский премьер Кир Стармер собирается уже на этой неделе дать поручение об освобождении 40 тысяч заключенных в стране. Как сообщает Times, на такие меры власти готовы пойти из-за переполненности тюрем. Уточняется, что внезапная амнистияне распространяется на осужденных за сексуальные, насильственные или связанные с терроризмом преступления.



