Внезапное наводнение в Индонезии: селевой поток похоронил десятки автомобилей

Жуткие кадры последствий внезапного наводнения в Индонезии разлетаются по мировым информагентствам. На регион обрушился мощнейший селевой и грязевой поток. Бушующая стихия за считанные минуты с корнем повалила вековые деревья, заблокировала дороги и буквально похоронила десятки автомобилей.

Местные экстренные службы работают в режиме максимальной тревоги. Власти официально сообщают об одном погибшем, есть тяжело пострадавшие. Под завалами грунта могут находиться люди. Синоптики связывают аномальные ливни с планетарным климатическим сдвигом и прогнозируют повторные удары стихии в ближайшие сутки.