Внезапный шторм прервал планы отдыхающих в штате Колорадо

В Денвере местные жители решили устроить просмотр кино под звездами. Однако их надувные матрасы буквально унесло ветром, и мощный порыв погнал их по улицам. На кадрах видны попытки хозяев поймать летающее имущество. "Так вот ты какая - миграция матрасов", - шутят пользователи в Сети.