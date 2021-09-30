Внезапный торнадо обрушился на Германию: есть пострадавшие

Внезапный торнадо обрушился на Германию. Воздушная воронка появилась у одного из причалов города Киль. В этот момент несколько человек находились в местном яхт-клубе, порывами ветра их снесло в воду. Трое получили тяжелые травмы, еще трое отделались легкими ушибами. К счастью, обошлось без жертв. Известно также, что торнадо сорвал крышу одного из домов.