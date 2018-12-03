Внимание мира сегодня приковано к Байконуру. Днем стартует новая экспедиция на МСК

Днем с космодрома на МКС отправится новый международный экипаж. На орбиту полетят россиянин Олег Кононенко и астронавты из США и Канады Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Это будет первый запуск пилотируемого корабля "Союз"после октябрьской аварии, когда из-за нештатной ситуации экипажу россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу пришлось совершить аварийную посадку практически сразу после старта.

Известно, что сегодняшний полет пройдет по сокращенной схеме - уже вечером должна осуществиться стыковка со станцией. Новая экспедиция на МСК проведет 194 дня. Запланированы десятки научных экспериментов и выход в открытый космос. Как отметил на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур Олег Кононенко, он и Сергей Прокопьев должны будут снять часть противометеоритной защиты корабля "Союз МС-09", внутри которого в августе было обнаружено просверленное отверстие.