Внимание мирового сообщества в эти дни приковано к Нагорному Карабаху

Затаив дыхание многие следят за развитием конфликта. Хотя это уже трудно назвать столкновением - в зоне идет настоящая война. Гибнут люди: и военнослужащие, и простые граждане. Несколько часов назад Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 12 и ранении 35 мирных жителей. Армения и Азербайджан продолжают обмениваться информацией об атакованных военных объектах. Так в одночасье мирная жизнь превращается в ад. Мир хрупок, и как важно дорожить и ценить дарованное спокойствие.



В зоне конфликта разрушено более 60 жилых домов и 8 гражданских объектов. Власти Армении рассматривают возможность организации гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Но уже появляются сообщения о начале стихийной эвакуации. Люди спасаются бегством, покидая свои дома. Мировое сообщество призывает стороны проявить политическую мудрость. В частности, в Москве уверены, что заявления о возможной военной поддержке Азербайджана и Армении лишь "подливают масла в огонь". Следует убеждать стороны вернуться к политическому и дипломатическому способу урегулирования. В ближайшие часы ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудят на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.



