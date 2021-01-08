Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам

Штурм Капитолия пережили. В разграбленных кабинетах приступили к наведению порядка. Материальный ущерб немалый, не говоря уже об имидже американских политиков. Внимание всех без исключения мировых СМИ по прежнему приковано к Соединенным Штатам.



Демократия в условиях террора

Действующего президента грозятся засудить, а избранного главу государства трепетно готовят к инаугурации - как бы чего не приключилось. Вокруг конгресса возводят серьезный забор - для защиты церемонии от "террористов". Дело в том, что именно Джо Байден назвал участников протестов в Вашингтоне "мятежниками и террористами". Только по горячим следам заведено полсотни уголовных дел. По большинству из них проходит далеко не один человек. Так что до определения "организованная террористическая атака на Капитолий" недалеко. С иронией вспоминается, как из Вашингтона упрекали в чем-то нашу церемонию инаугурации. Представьте себе реакцию оттуда, если бы подобные капитальные заграждения строили в Минске?

Впрочем, американцы продолжают приучать мир к тому, что у них, в стране победившей демократии, все нормально. Даже то, что доходит до абсурда. Если бы не было так грустно. Над Капитолием приспущен государственный флаг США. Погибших после событий 6 января уже пятеро.

Жертвы вашингтонского мятежа

На чьей бы стороне не играли эти агрессивные атакующие Трампа-Байдена, убита женщина. Ветеран ВВС Эшли Бэббитт четырежды принимала участие в боевых действиях за рубежом. А получила смертельную пулю от сотрудника полиции Капитолия. Стреляли практически в упор - на поражение. Теперь в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится 15 дней - с учетом инаугурации избранного президента Джо Байдена. В американскую столицу стянуты все силы Национальной гвардии округа Колумбия. Это более 6,5 тысячи силовиков. Что же губернаторы-демократы пылающих предвыборными кострами городов намеренно отказывались от помощи сил Нацвардии? Примеров таких "перевертышей" в тактике американских властей хоть отбавляй.





Инаугурация за высоким забором