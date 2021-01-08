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Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам

Штурм Капитолия пережили. В разграбленных кабинетах приступили к наведению порядка. Материальный ущерб немалый, не говоря уже об имидже американских политиков. Внимание всех без исключения мировых СМИ по прежнему приковано к Соединенным Штатам.


Демократия в условиях террора

Действующего президента грозятся засудить, а избранного главу государства трепетно готовят к инаугурации - как бы чего не приключилось. Вокруг конгресса возводят серьезный забор - для защиты церемонии от "террористов". Дело в том, что именно Джо Байден назвал участников протестов в Вашингтоне "мятежниками и террористами". Только по горячим следам заведено полсотни уголовных дел. По большинству из них проходит далеко не один человек. Так что до определения "организованная террористическая атака на Капитолий" недалеко. С иронией вспоминается, как из Вашингтона упрекали в чем-то нашу церемонию инаугурации. Представьте себе реакцию оттуда, если бы подобные капитальные заграждения строили в Минске?
Впрочем, американцы продолжают приучать мир к тому, что у них, в стране победившей демократии, все нормально. Даже то, что доходит до абсурда. Если бы не было так грустно. Над Капитолием приспущен государственный флаг США. Погибших после событий 6 января уже пятеро.

Жертвы вашингтонского мятежа

На чьей бы стороне не играли эти агрессивные атакующие Трампа-Байдена, убита женщина. Ветеран ВВС Эшли Бэббитт четырежды принимала участие в боевых действиях за рубежом. А получила смертельную пулю от сотрудника полиции Капитолия. Стреляли практически в упор - на поражение. Теперь в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится 15 дней - с учетом инаугурации избранного президента Джо Байдена. В американскую столицу стянуты все силы Национальной гвардии округа Колумбия. Это более 6,5 тысячи силовиков. Что же губернаторы-демократы пылающих предвыборными кострами городов намеренно отказывались от помощи сил Нацвардии? Примеров таких "перевертышей" в тактике американских властей хоть отбавляй.


Инаугурация за высоким забором

Европейцы как по команде встали на словесную защиту американских демократических ценностей. Как по протоколу с резким осуждением протестов в США выступили главы Франции, Германии, Австрии, Литвы. Не остался в стороне и официальный Киев. Все просто: камни-то полетели уже в сторону уходящего Дональда Трампа. И уже бывшие заокеанские «друзья» Трампа спешат подыграть новоизбранному президенту Джо Байдену. А тот готовится к церемонии инаугурации, возводя вокруг Капитолия трехметровый непреодолимый забор, который простоит не менее 30 дней. Не забываем, что в США как нигде свирепствует пандемия коронавируса. Может разумнее перевести небезопасное для 46-го американского президента мероприятие в онлайн-формат? От этой заразы и за высоким забором не скроешься.

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