3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам
Штурм Капитолия пережили. В разграбленных кабинетах приступили к наведению порядка. Материальный ущерб немалый, не говоря уже об имидже американских политиков. Внимание всех без исключения мировых СМИ по прежнему приковано к Соединенным Штатам.
Демократия в условиях террора
Действующего президента грозятся засудить, а избранного главу государства трепетно готовят к инаугурации - как бы чего не приключилось. Вокруг конгресса возводят серьезный забор - для защиты церемонии от "террористов". Дело в том, что именно Джо Байден назвал участников протестов в Вашингтоне "мятежниками и террористами". Только по горячим следам заведено полсотни уголовных дел. По большинству из них проходит далеко не один человек. Так что до определения "организованная террористическая атака на Капитолий" недалеко. С иронией вспоминается, как из Вашингтона упрекали в чем-то нашу церемонию инаугурации. Представьте себе реакцию оттуда, если бы подобные капитальные заграждения строили в Минске?
Впрочем, американцы продолжают приучать мир к тому, что у них, в стране победившей демократии, все нормально. Даже то, что доходит до абсурда. Если бы не было так грустно. Над Капитолием приспущен государственный флаг США. Погибших после событий 6 января уже пятеро.
Жертвы вашингтонского мятежа
На чьей бы стороне не играли эти агрессивные атакующие Трампа-Байдена, убита женщина. Ветеран ВВС Эшли Бэббитт четырежды принимала участие в боевых действиях за рубежом. А получила смертельную пулю от сотрудника полиции Капитолия. Стреляли практически в упор - на поражение. Теперь в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится 15 дней - с учетом инаугурации избранного президента Джо Байдена. В американскую столицу стянуты все силы Национальной гвардии округа Колумбия. Это более 6,5 тысячи силовиков. Что же губернаторы-демократы пылающих предвыборными кострами городов намеренно отказывались от помощи сил Нацвардии? Примеров таких "перевертышей" в тактике американских властей хоть отбавляй.
Инаугурация за высоким забором
Европейцы как по команде встали на словесную защиту американских демократических ценностей. Как по протоколу с резким осуждением протестов в США выступили главы Франции, Германии, Австрии, Литвы. Не остался в стороне и официальный Киев. Все просто: камни-то полетели уже в сторону уходящего Дональда Трампа. И уже бывшие заокеанские «друзья» Трампа спешат подыграть новоизбранному президенту Джо Байдену. А тот готовится к церемонии инаугурации, возводя вокруг Капитолия трехметровый непреодолимый забор, который простоит не менее 30 дней. Не забываем, что в США как нигде свирепствует пандемия коронавируса. Может разумнее перевести небезопасное для 46-го американского президента мероприятие в онлайн-формат? От этой заразы и за высоким забором не скроешься.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов