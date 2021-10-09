В ЕС решили отыграться на коммуналке для своих граждан - подробнее А. Сыч в рубрике "Площадка"

В Европе к зиме запасаются газом. Для некоторых стран ЕС он, пожалуй, станет самым дорогим. Рекордные цены - как снег на голову.

Европарламент, естественно, громогласно призвал ввести санкции против России. Но вот от российского газа никто так и не отказался. Зато по-тихому внутри ЕС решили отыграться на коммуналке для своих граждан. В ситуации разбирался наш аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка".

Россия взялась двумя руками за газовый вентиль и решила остудить разгоряченную Европу. Шантаж и провокация, лично санкционированная Путиным. Такую реакцию у некоторых деятелей вызывает исторический рост цен на газ. Насколько их вопли соответствуют действительности?













Цены на газ совершили невозможное и нарушили законы физики. Казалось бы, на улице холодает и некоторые должны начать мерзнуть, но вместо этого у них знатно подгорает. Очевидно, на этом топливе и придется зимовать.

В этом году батареи в домах украинцев потеплеют позже обычного, а остынут раньше.

Самое народное правительство (и ни капли не олигархическое) уже заявило, что в этом году батареи в домах украинцев потеплеют позже обычного, но просили не волноваться - остывать они начнут значительно раньше, чем в прошлые годы, и больших неудобств не доставят. Потерпеть придется недолго.

Рост цен на газ стал неожиданностью и для представителей Евросоюза. По старой схеме в любой непонятной ситуации там кричат: "Путин - агрессор".

Евробюрократы пожинают плоды собственных стараний

На самом деле евробюрократы пожинают плоды собственных стараний. Десятки лет они настаивали на формировании бирж и спотового рынка краткосрочных контрактов. И если раньше чек за газ был привязан к стоимости нефти, то после формирования спотовых рынков поставщиков обязали привязать цены для потребителей к показателям тех самых рынков. Именно на них сегодня стрелка роста стремится к бесконечности. По факту речь идет о формировании пресловутой рыночной цены. Вы помните: свободная рука рынка, она все порешает.

Никакого госрегулирования, только хардкор

Так и получилось, мы являемся свидетелями банального выравнивания цен. Дело в том, что рост производительных мощностей в Китае вызвал серьезный спрос на газ. И стоит он в Азии значительно выше, чем в Европе, а значит, поставщик, как и полагается в свободном рынке, везет туда, где может дороже продать. К слову, так и поступает главный партнер Евросоюза - тянет свои танкеры со сжиженным газом в Азию, где неплохо зарабатывает.

Но эта проблема не для всех, собственно, и проблема. Дефицит газа и рост цен - хороший повод заработать на друзьях и союзниках. А на ком еще?

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