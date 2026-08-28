Очевидное стало общеизвестным: как выяснилось, искусственный интеллект следит за пользователями и доносит на них спецслужбам.

Во Флориде ChatGPT передал в полицию сведения о подготовке убийства: 25-летний молодой человек прибег к помощи искусственного интеллекта для того, чтобы составить план похищения и убийства 21-летней жительницы Флориды.

О заговоре были поставлены в известность ФБР и полиция, а преступника арестовали: на днях его приговорили к 8 годам тюрьмы.

Справедливость, к счастью, восторжествовала. Однако, американские СМИ задаются вопросом: насколько подробно и обстоятельно искусственный интеллект информирует власти об активности своих пользователей? Ведь наверняка же ИИ сообщает в ФБР не только о подготовке убийств.

Спецслужбам, вероятно, автоматически становится известно о пользователе все, вплоть до цвета белья и кулинарных пристрастий, ведь с искусственным интеллектом люди обычно делятся самым интимным.