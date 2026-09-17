Во Франкфурте-на-Майне произошли взрывы

Два взрыва прогремели во Франкфурте-на-Майне 17 сентября. Как сообщили в полиции, обе детонации произошли одновременно, но в разных местах, в том числе на популярной у туристов торговой улице Цайль.

Взрывные устройства сработали рядом с магазинами. О пострадавших не сообщается.

Это не первый случай в городе. В начале недели за сутки произошло три других взрыва. Полиция арестовала подозреваемого, им оказался 15-летний гражданин Нидерландов. По предварительным данным, взрывы связаны с организованной преступностью.