Во Франции бушуют студенческие протесты

Франция охвачена огнем студенческих протестов. Утром были заблокированы около 30 кампусов в Париже, Страсбурге, Марселе и других городах. Учащиеся требуют устранить дефицит учителей и увеличить финансирование. Протесты охватили и более 350 школ. Сообщается о пожарах в зданиях учебных заведений. Несмотря на юный возраст протестующих, силовики не церемонятся - задержано около 500 человек. Молодежь избивают, применяют дубинки и слезоточивый газ. В Нантере полиция расстреляла учащихся резиновыми пулями.

А в городе Алансоне полицейский применил жесткий удушающий прием к 14-летней девочке - прижал ее к решетке, а затем силой увел кричащую от боли лицеистку.