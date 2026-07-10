Во Франции экстремальная жара угрожает 22 млн человек

Палящий зной снова угрожает Франции. В столичном регионе объявлен наивысший красный уровень погодной опасности. Здесь ожидается 35 градусов жары.

В субботу, 11 июля, режим максимальной опасности охватит 24 департамента, где проживают 22 млн человек. При этом почти вся территория страны - на оранжевом режиме.

Как отмечает французская пресса, ранее в столичном регионе никогда не вводили красный уровень опасности дважды за год, особенно с таким коротким промежутком (всего около трех недель).