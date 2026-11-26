Во Франции тяжелейший кризис переживает общепит. По всей стране ежедневно закрываются по 25 кафе и ресторанов. Как сообщает местный телеканал со ссылкой на данные профильного союза, за последний квартал выручка заведений упала на 10 %. Владельцы связывают это с протестами молодежи и инфляцией, которая сильно бьет по бюджету посетителей.

"Начиная с 21:30 у нас никого нет, хотя мы находимся в самом сердце квартала Маре. Такое ощущение, что сейчас январь, вечер понедельника. Честно говоря, пожалуй, я впервые так сильно обеспокоен. Причин несколько: инфляция, которая сильно бьет по карману каждого и в нашем случае также ведет к росту стоимости продуктов, а еще все эти демонстрации в центре Парижа, которые очень мешают торговле", - говорит житель Франции.

Рестораторы просят власти экстренно снизить налоги на декабрь и январь, чтобы пережить зимний спад. Но правительству сейчас не до малого бизнеса. Страна тонет в рекордном госдолге - почти 3,6 трлн евро, а парламент увяз в спорах вокруг нового бюджета. На фоне жесткой экономии во Франции вспыхнули массовые забастовки транспортников и бюджетников, так что ждать помощи от Парижа владельцам кафе не приходится.