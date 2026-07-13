Во Франции горит знаменитый лес Фонтенбло

Один из крупнейших лесных пожаров этого лета вспыхнул в знаменитом историческом лесу Фонтенбло всего в 60 км от Парижа.



Из-за аномальной 40-градусной жары и шквалистого ветра огонь охватил около 1000 га сосновых массивов. Есть подозрения, что был совершен умышленный поджог, зафиксировано сразу несколько одновременных очагов возгорания.





Пожар в знаменитом историческом лесу Фонтенбло

ЧП произошло в разгар массовых отпусков, частично перекрыта ключевая ближайшая автомагистраль, которая связывает север и юг страны, заблокированы железнодорожные маршруты.

На борьбу со стихией брошены сотни спасателей, спецтехника и авиация, однако локализовать возгорание пока не удается. Всего же во Франции площадь пострадавших от пожаров территорий достигла 32 тыс. гектаров, заявил глава МВД республики.