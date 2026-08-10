Во Франции ищут виновников недавних поджогов - арестованы 420 человек

Во Франции арестованы 420 поджигателей. Полиция винит этих людей в том, что они причастны к возникновению пожаров на северо-западе страны. С бедствием удалось справиться с трудом, а ущерб от него до сих пор не подсчитан: очевидно, что он составит миллиарды евро.

Среди поджигателей самая причудливая публика. Часть из них недотепы, ставшие виновниками беды по неосторожности. Другие больны пироманией. Но есть среди этих людей те, которые действовали осознанно, старясь нанести как можно больший ущерб. Их мотивы властям еще предстоит выяснить.