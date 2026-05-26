Во Франции из-за 37-градусной жары эвакуировали пассажиров двух поездов

Более двух часов в духоте провели пассажиры двух поездов на юго-востоке Франции. Составы были остановлены после прекращения подачи электроэнергии из-за резко наступившей в регионе жары. Из-за отсутствия питания кондиционеры не работали.

Ситуация в поездах быстро стала критической: температура на улице в это время была плюс 37 градусов. В связи с угрозой массового теплового удара было принято решение о полной эвакуации пассажиров.