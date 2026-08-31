Во Франции хакеры взломали базу данных Министерства жилищного строительства

Франция столкнулась с настоящей катастрофой в сфере кибербезопасности. Местные СМИ сообщают о масштабном взломе баз данных Министерства жилищного строительства.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка ZeroBytes, которая заявляет о краже доступа к почти 150 млн записей, включая конфиденциальные сведения о владельцах недвижимости по всей стране.

Это далеко не первая атака злоумышленников. В начале лета эта же группировка успешно взломала внутренние сервисы налоговой службы Франции, украв личные данные почти 700 тыс. физических и юрлиц. Более того, немногим ранее в результате атаки на госприложение связи в сеть утекли архивы сотен тысяч сообщений и личные досье 70 тыс. французских госслужащих.