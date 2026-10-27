Во Франции Марин Ле Пен объявила о начале президентской кампании. По данным опросов, она является грозным соперником представителей местного истеблишмента: националистка гарантированно выходит во второй тур выборов. При этом у любого соперника она выигрывает даже в случае тотальной электоральной мобилизации всех ее противников. Отметим, выборы во Франции пройдут уже весной.

А в Германии лидер АдГ Вайдель требует реформы Евросоюза и угрожает в противном случае инициировать выход республики из ЕС. АдГ считает, что Брюссель перехватил власть у государств Европы и фактически лишил их суверенитета: никем не избираемая Еврокомиссия диктует свою волю властям отдельных стран, применяя шантаж и финансовые репрессии. "Альтернатива для Германии" набирает силу, празднуя одну победу за другой на немецких региональных выборах: по опросам, в будущем правительстве ФРГ эта партия может играть важную, если не ведущую роль.