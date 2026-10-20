Во Франции на каждой седьмой АЗС наблюдается дефицит горючего

Пока во Франции подсчитывают ущерб от протестов, у местных водителей обострилась старая головная боль - найти, где заправиться. По информации СМИ, доля АЗС с перебоями всего за 2 дня выросла до 14 %, а сотни станций и вовсе стоят пустыми. Особенно тяжелая ситуация для TotalEnergies. Из-за низких тарифов водители скупили у этой сети практически все топливо (больше половины заправок доложили о нехватке горючего).

На этом фоне Макрон отправился в тур по странам Персидского залива. Он намерен договориться о выделении дополнительных объемов нефти и дизеля у Кувейта, ОАЭ и Катара. Елисейский дворец уже обещает начать снижение цен на АЗС с 1 ноября, однако оппозиция в этот план не особо верит, называя его очередной дешевой аферой.