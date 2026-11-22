Беспорядки во Франции продолжаются шестые выходные подряд. Эта неделя не стала исключением. 150 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство падением уровня жизни и наступлением властей на права граждан. Сообщается о 112 массовых шествиях по стране.

Практически сразу после начала протеста начались столкновения с полицией, которой дали разрешение на неограниченное использование силы. Задержаны 144 человека. Для разгона манифестантов применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, а познакомиться с дубинками пришлось и вовсе совершенно случайным людям, которые укрывались в магазинах, пассажах и даже метро.

Протестующие требуют от властей заняться насущными проблемами: поднять уровень жизни, навести порядок в медицине и сфере образования. Однако официальный Париж, похоже, людей не слышит. Главный приоритет - милитаризация страны. В качестве наглядного тому доказательства Минобороны Франции намерено впервые организовать для кандидатов в президенты визиты на военные базы, включая объекты ядерного сдерживания. Эта инициатива призвана лучше подготовить будущего лидера страны к ответственности, считают в ведомстве.