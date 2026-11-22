Во Франции на протесты вышли 150 тыс. человек
Беспорядки во Франции продолжаются шестые выходные подряд. Эта неделя не стала исключением. 150 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить недовольство падением уровня жизни и наступлением властей на права граждан. Сообщается о 112 массовых шествиях по стране.
Практически сразу после начала протеста начались столкновения с полицией, которой дали разрешение на неограниченное использование силы. Задержаны 144 человека. Для разгона манифестантов применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, а познакомиться с дубинками пришлось и вовсе совершенно случайным людям, которые укрывались в магазинах, пассажах и даже метро.
Протестующие требуют от властей заняться насущными проблемами: поднять уровень жизни, навести порядок в медицине и сфере образования. Однако официальный Париж, похоже, людей не слышит. Главный приоритет - милитаризация страны. В качестве наглядного тому доказательства Минобороны Франции намерено впервые организовать для кандидатов в президенты визиты на военные базы, включая объекты ядерного сдерживания. Эта инициатива призвана лучше подготовить будущего лидера страны к ответственности, считают в ведомстве.