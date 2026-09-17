Во Франции наблюдаются перебои с топливом

Перебои с топливом наблюдаются во Франции. Как сообщают местные СМИ, по меньшей мере на 10 % АЗС отсутствует как минимум один вид бензина.

Представитель правительства отметил, что ситуация становится все более сложной день ото дня. Дефицит ведет к росту цен: они вплотную приблизились к 2,5 евро за литр.

В Париже полагают, что причина проблем - конфликт на Ближнем Востоке. Между тем Франция пока единственная страна ЕС, которая столкнулась с дефицитом горючего. Очевидно, что причины у этого сугубо внутренние, иначе аналогичные проблемы с бензином стали бы общими для всего Старого Света.

Между тем остальная Европа страдает от роста цен, но не от дефицита: в Германии, например, стоимость горючего побила рекорды последних 5 лет, в Прибалтике - всюду литр стоит дороже 2 евро. Аналогичные тренды обнаруживаются и в других странах ЕС, при этом дефицит остается только во Франции.