Во Франции уже несколько недель не стихают протесты. Казалось, улицы на время успокоились, но началась третья волна. Речь уже не о подростковом бунте: это общенациональная забастовка, выросшая из требований об образовании.

Эксперт Сергей Дик напоминает, что до школьных выступлений почти месяц протестовали разные категории госслужащих: полицейские, пожарные, рыбаки. Затем на улицы вышли школьники и лицеисты. "Я бы хотел подчеркнуть: их очень жестко, на грани с жестокостью подавляют. Есть много раненых и задержанных", - говорит он. Число задержанных, по его словам, уже превысило 6 тысяч.

Все это происходит на фоне экономического кризиса и государственного долга, который, как отмечает Дик, превысил 3,5 трлн евро. "За время руководства Франции президентом Макроном, а это уже более 9 лет, долг вырос на 1 трлн евро". К этому добавляются рост цен на топливо - почти до 3,5 евро - и дефицит бюджета.

На том же фоне Франция, по оценке эксперта, оказала Украине военную помощь более чем на 27 млрд евро и продолжает ее регулярно оказывать. "Вкладывает не в погашение военного кризиса, а, наоборот, еще его стимулирует". Дик ссылается и на заявления Макрона о том, что после возможного перемирия на территорию Украины следовало бы ввести войска стран НАТО. "Макрон является лидером в развертывании и поддержании дальнейшего кризиса в Украине".

Сейчас предлагают сократить бюджет почти на 54 млрд евро. Цель, казалось бы, благая - уменьшить траты, прежде всего на пенсии и медицину. Но именно здесь, считает Дик, видны и проблемы образования: нехватка педагогов, перегруз в расписании. "Третья волна уже пошла, и события, на мой взгляд, не локализуются. В последнее время напряженность растет".

Жесткость полиции при этом не спадает. Почти 80 % задержанных - несовершеннолетние. Дубинки, слезоточивый газ, шумовые гранаты применяют, по сути, к детям. "Все партнеры по Евросоюзу молчат. Никто не замечает травм, которые получают школьники. Воздействие слезоточивым газом, дубинками и резиновыми пулями по детям для Европы, мне кажется, беспрецедентно", - говорит Дик.

Версий много. Правительство видит руку радикальных группировок. Оппозиция уверена, что власть одержима теорией заговора. Дик связывает это с президентскими выборами: "Буквально в апреле должны состояться президентские выборы. Макрон в третий раз избираться не может". Он упоминает и планы Макрона в перспективе сменить Урсулу фон дер Ляйен. Главная борьба, по опросам, может развернуться между Марин Ле Пен и Жан-Люком Меланшоном.

"Теория заговора очень выгодна, чтобы воздействовать на снижение рейтинга того же Меланшона", - считает эксперт. Меланшон, по его словам, поддерживает протестующих и выступает против избиений и применения слезоточивого газа к школьникам. Борьба за президентский пост усугубляет и экономический кризис, и политический раскол. После досрочных выборов 2024 года правительственная коалиция потеряла большинство, и часть важных решений проходит в обход парламента.

Францию уже называют самым слабым звеном Евросоюза. Дело в большей части в том, что отдавали много денег якобы на укрепление безопасности и международные обязательства, а по факту - на спонсирование войны. На улицах это тоже звучит. Общественный напор, по мнению Дика, вряд ли сможет остановить поставки: "Это сейчас тренд в Европе - вложение в военную сферу". Тот же Макрон заявляет, что крупные средства нужны не только на поддержку Украины, но и на развитие собственной военной промышленности, которая, по расчетам Парижа, способна вывести экономику из кризиса.

В начале октября французское агентство опубликовало опрос: почти 80 % молодежи не видят будущего в своей стране. "Одним из импульсов протестов и стало отсутствие видения своего будущего: проблемы с поступлением в вузы, специальная программа распределения. Проблем с молодежью очень много, они не решаются, а усугубляются", - говорит Дик. Кризис будет только нарастать на фоне президентской кампании. "Там мы будем видеть, кто победит и каким образом дальше будет решаться ситуация в экономике и в политике".