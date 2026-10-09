Во Франции начали уголовное преследование 2 400 участников протестов. 80 % подсудимых - несовершеннолетние.

Накануне в ходе масштабной акции протеста в Париже задержали более 500 человек, сотни пострадали в результате избиений и применения спецсредств. Несмотря на то что власти глушили мобильную связь, социальные сети переполнены кадрами полицейского произвола. Сегодня в стране закрыты сотни лицеев.

"Окна в классе не закрывались, не было отопления: зимой холодно, летом жарко. А когда шел дождь, помещения были затоплены. А еще полно тараканов. Извините, это не те условия, в которых мы можем учиться. Мы живем во Франции, почему у правительства нет денег на образование? Мы здесь, чтобы нас услышали. Мы имеем право учиться в нормальных условиях", - негодует участница протестов.

Согласно последним опросам, 72 % французов считают требования учащихся законными. Правительство ограничивается лишь робкими обещаниями увеличить штат преподавателей. Профсоюзы анонсируют новые масштабные акции сотрудников образования. Французы вынуждены бороться за свои права.