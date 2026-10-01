Во Франции нарастают протесты студентов и школьников: 450 задержанных, 48 пострадавших полицейских

Во Франции продолжаются протесты студентов и школьников. Накал противостояния растет и обещает вскоре превзойти тот, из-за которого страна кипела в 1968 году.

В акциях уже принимают участие учащиеся 400 учебных заведений - это примерно 1/10 средних школ страны. Накануне столкновения переросли в настоящую уличную войну в Лилле, Марселе, Сен-Дени и ряде других городов.

Известно о 48 пострадавших полицейских и десятках раненых школьников. Задержано около 450 участников столкновений.

1 октября обещает еще более ожесточенные столкновения. В ближайшие часы правительство представит парламенту новый бюджет, который предполагает существенное сокращение социальных расходов. Урезаны будут и ассигнования на систему образования.

Между тем школьники жалуются, что учеба превратилась в настоящую каторгу: зимой в классах царит лютый холод, летом невыносимо жарко, а в столовых крысы и тараканы - обычное дело.

Школы страдают от дефицита персонала, а оборудование повсеместно устарело и приходит в негодность. При этом во французском бюджете лишь одна статья остается защищенной от сокращений - оборона, а все социальные расходы либо урезаются, либо замораживаются.