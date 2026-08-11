Во Франции нашествие медуз парализовало работу одной из крупнейших АЭС

Аномальная жара в Европе бьет сразу по энергетике и логистике. Во Франции нашествие медуз парализовало работу одной из крупнейших атомных станций страны - АЭС "Гравлин".

Тысячи морских обитателей забили систему фильтрации и водозабора. В результате энергетикам пришлось экстренно остановить три реактора, а мощность четвертого снизить на 50 %. На полную мощность сейчас работает всего один энергоблок.

Критическая ситуация складывается также в Германии и Чехии. В Кельне уровень воды в Рейне обновил исторический минимум, опустившись до 56 см. Синоптики прогнозируют дальнейшее обмеление, что ставит под угрозу речное судоходство. В Чехии полностью пересохли десятки ручьев, уровень воды в крупных реках упал значительно ниже многолетних норм.

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