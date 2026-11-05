Во Франции не приняли проект госбюджета на 2027 год

Национальное собрание Франции единогласно отклонило проект госбюджета на 2027 год. Все 458 депутатов выступили против правительственного плана жесткой экономии на 54 млрд евро. При этом предложенные меры экономии не должны были затрагивать военную сферу: оборонные расходы планировалось полностью сохранить. Парламент идею отверг.

Ситуация снова обостряет социально-политический кризис в стране. Еще с сентября французы непрерывно требуют остановить рост цен и падение уровня жизни. Предыдущие жесткие меры экономии уже вывели на улицы сотни тысяч протестующих. Очередная волна масштабных демонстраций запланирована по всей Франции на 5 ноября.