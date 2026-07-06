Во Франции объявлена экстренная эвакуация более 10 тыс. человек

Рекордная жара привела к природным пожарам на юго-западе Франции. Объявлена экстренная эвакуация более 10 тыс. человек.



Огонь уже уничтожил свыше 1,5 тыс. гектаров лесных массивов. Работу экстренных служб осложняет засуха и шквалистый ветер.

К тушению привлечены более 2 тыс. пожарных и специализированная авиация. Из-за разгула стихии полностью остановлено железнодорожное сообщение в ряде регионов, а также изменен маршрут велогонки Tour de France.