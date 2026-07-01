Во Франции одобрен законопроект о легализации эвтаназии

Во Франции легализуют эвтаназию - Национальное собрание страны одобрило законопроект. Он даст право на помощь при добровольном уходе из жизни для взрослых с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями на поздней или терминальной стадии.

Медики должны будут подтвердить, что пациент постоянно испытывает невыносимую и не купируемую боль и по собственной воле просит о назначении смертельного препарата. Пациенты должны быть старше 18 лет и являться гражданами Франции или легально проживать на ее территории.

В документе также указано: если медработник не хочет проводить процедуру, он обязан направить пациента к другим специалистам.