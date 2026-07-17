Во Франции ширятся протесты, вызванные принятием закона об эвтаназии. Представители консервативной и религиозной общественности считают, что разрешение на добровольный уход из жизни чревато для страны нравственной и социальной катастрофой.

В парламенте закон об эвтаназии был принят с небольшим перевесом: сторонниками его оказались 290 депутатов, а противниками - 240.

Эвтаназию разрешили с многочисленными ограничениями, но французы на этот счет не заблуждаются: ровно так же ситуация развивалась в Канаде. Там добровольно ушли из жизни десятки тысяч человек.

Канадские власти рекомендуют самоубийство в качестве решения любых проблем как со здоровьем, так и с бедностью или социальной неустроенностью.

Французы не сомневаются, что их ждет то же самое: довольно быстро любое правительство утверждается в мысли, что смерть гражданина является лучшим выходом из любой сложной ситуации и эвтаназию начинают навязывать обывателям всей мощью госпропаганды.