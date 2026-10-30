Во Франции парализована работа морских портов

Во Франции полностью парализована работа морских портов. Французские докеры присоединились к 24-часовой забастовке портов 22 стран мира в знак протеста против войны и использования портов для экспорта оружия.

Акция заблокирует более 40 % грузоперевозок по Средиземному морю, ущерб составит более двух миллиардов долларов.

Всего же антивоенные забастовки охватили сегодня 113 портов.

Франция готовится к новому дню жарких протестов. На завтра активисты - противники политики Макрона - объявили "социальную мобилизацию". Звучат призывы к собраниям, которые запретило правительство, к революции, началу восстания.