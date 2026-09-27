Во Франции почтили память белорусок из отряда "Родина"

Во Франции почтили память отважных уроженок Беларуси. В мемориальном комплексе "Тиль" прошла акция памяти.

В мероприятии приняли участие представители белорусского посольства. Дипломаты отдали дань уважения подвигу легендарного отряда "Родина" - единственного женского партизанского подразделения во французском Сопротивлении.

У истоков его создания в 1944 году стояли белоруски Надежда Лисовец и Розалия Фридзон, которые возглавили побег 37 советских женщин из концлагеря.

К участникам памятной акции обратился временный поверенный в делах Беларуси Николай Воробьев. Он подчеркнул важность сохранения исторической правды и недопустимость забвения преступлений нацизма.

В завершение торжественной церемонии присутствующие почтили минутой молчания память узников, согнанных для рабского труда в шахты Тиля.