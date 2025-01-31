Во Франции подали иск против замены исторических витражей в Нотр-Даме на современные

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Ассоциация Sites & Monuments подала иск в административный суд Парижа, требуя отмены решения о замене шести не пострадавших в пожаре 2019 года исторических витражей Собора Парижской Богоматери на современные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коммюнике на сайте ассоциации.

"Ассоциация подала первый иск против замещения витражей Эжена Виолле-ле-Дюка в Нотр-Даме, отнесенных к историческим памятникам, в административный суд Парижа. Ассоциация оспаривает, в частности, компетентность государственного учреждения, ответственного за консервацию и реставрацию собора, в организации замены витражей", - сообщили в НКО.

Ассоциация требует отмены соглашения с французской художницей Клэр Табуре, проект которой был выбран для создания современных витражей к 2026 году, пишет БЕЛТА.

С инициативой по замене витражей выступил президент Франции Эммануэль Макрон, желающий оставить "современный след" на отреставрированном после пожара 2019 года соборе. При этом исторические витражи не только не пострадали при пожаре, но и были отреставрированы к открытию собора 7 декабря.

Ранее историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l'art Дидье Рикнер сообщил РИА Новости, что ряд французских ассоциаций по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы Макрона. Запущенная Рикнером петиция против замены оригинальных витражей, которые затем планируется выставлять в музее, набрала уже 245 тыс. подписей. Рикнер отметил, что законом запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия, а идея о выставлении витражей в музее абсурдна.