Во Франции появится мемориал в честь российско-белорусско-французского партизанского отряда

Российско-белорусско-французский мемориал памяти женского партизанского отряда "Родина" откроют во Франции, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает БЕЛТА.

"27 сентября в Тиле на востоке Франции состоится торжественная церемония открытия российско-белорусско-французского мемориала, посвященного советскому женскому партизанскому отряду "Родина". Они сражались в рядах французского Движения сопротивления в годы Второй мировой войны. Отряд "Родина" был сформирован из 37 советских женщин. Они бежали из находившегося в Тиле концлагеря Эрувиль", - сказала Мария Захарова.

Средний возраст участниц партизанского отряда составлял 23-24 года, самой младшей не исполнилось 16 лет. Все они были вывезены немецко-фашистскими оккупантами с территории Белорусской ССР и Ленинградской области на принудительные работы в железорудные шахты города Тиля.

"Отряд проводил разведывательные операции, освобождал заключенных, захватывал тех, кого мы называем языками, тех, кто мог дать информацию. В октябре 1944-го командиры "Родины" Надежда Иосифовна Лисовец и Розалия Захаровна Фридзон получили звание лейтенантов вооруженных сил Движения сопротивления", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

Белорусская скульптурная композиция - посвящение отряду "Родина" - создана авторским коллективом в составе Владимира Слободчикова, Александра Финского, Сергея Логвина, Константина Костюченко и Артема Медведева. Российская часть мемориала - скульптура "Партизанка" работы народного художника РФ Владимира Суровцева.

Памятники, переданные в дар городу Тилю, станут ключевыми элементами музейного комплекса, созданного в бывших железорудных шахтах.