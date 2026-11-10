Во Франции предлагают ликвидировать дипломатическую службу ЕС

Во Франции предлагают ликвидировать службу Каи Каллас. В случае своей победы на выборах в 2027 году Марин Ле Пен пообещала упразднить или, по крайней мере, значительно сократить дипломатическое представительство ЕС, пишет Politico.

В публикации отмечается, что у Европейской службы внешних связей отсутствуют реальные инструменты для влияния на международные отношения, никто не признает ее легитимность, особенно США и Китай.

Кроме того, дипслужба неэффективно расходует средства налогоплательщиков и мешает европейским государствам самостоятельно отстаивать свои интересы на мировой арене. На этом фоне звучат предложения о существенном сокращении бюджета ЕС на внешнюю политику.