Во Франции предлагают создать новый союз в составе ЕС

Федерация из шести стран. Такое будущее для части Европы предложил бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Он опубликовал манифест с призывом создать союз, объединяющий Францию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Нидерланды - самые крупные экономики ЕС.

Заявление активно обсуждают французские СМИ.

Ле Мэр полагает, что 6 стран должны действовать в составе федерации с общими правилами в ключевых сферах (экономике, технологиях, безопасности) и собственной столицей. При этом все эти государства останутся членами Евросоюза. Бывший министр заявил, что публикуя свой план, он хочет начать дискуссию о будущем Франции в преддверии президентской кампании, в которой он не исключает и своего участия.