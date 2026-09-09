Во Франции предложили снизить зарплаты чиновникам ради экономии бюджета

Французские власти пытаются спасти бюджет за счет популизма. Премьер страны хочет снизить зарплаты министрам и советникам ради экономии.

Лекорню считает, что не может просить французов приложить усилия, если само правительство не готово пойти на это. В окружении пафосно заявляют о "духе справедливости", признавая, однако, что на дефицит бюджета эта мера вообще не повлияет.

Кроме того, обсуждается возможность снижения примерно на 10 % окладов депутатов и сенаторов.