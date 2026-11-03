Прекратить финансирование Украины призвал кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. Так политик отреагировал на новости об обнаружении пыточной тюрьмы в Киеве.

"И мы это вооружаем и финансируем?! Стоп! Ни одного евро, ни одной единицы французского оружия для Украины", - написал он в соцсети.

Шокирующие известия о методах Банковой, которая насильно удерживает и пытает невинных людей, - еще один аргумент в пользу противников войны на Западе.

В ЕС неуклонно фиксируется рост антиукраинских настроений, вызванный "усталостью" от гостей из "незалежной". В ряде стран отменяют режим временной защиты для этих мигрантов и урезают им помощь. Одновременно молодежь и трудящиеся устраивают масштабные протесты, требуя в том числе отказа от милитаризации и переключения внимания властей с нужд Украины на внутренние проблемы.