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Во Франции продолжаются массовые протесты

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Режим Макрона продолжает жесткое подавление собственного народа. В ходе протестов, которые вывели на улицы городов Франции более полумиллиона школьников, студентов и взрослых, силовики провели массовую зачистку, задержав почти 500 человек. Цепные псы в погонах действовали с предельной жестокостью и не стали церемониться даже с официальными лицами.

Под удар полицейского террора попал мэр города Сен-Дени, который шел в первых рядах парижского марша. В момент, когда многотысячная колонна уперлась в кордон, градоначальник пытался сбить градус противостояния и лично закрывал собой молодых людей от ударов. Однако спецназ залил и его слезоточивым газом.

Тем временем острая критика жестких силовых методов полиции и нарастающие масштабы недовольства вынудили Макрона провести экстренное ночное совещание с министрами. Как сообщают местные СМИ, по итогам совещания правительство объявило о приостановке занятий во всех лицеях страны.

При этом сам Макрон якобы жестко раскритиковал МВД за чрезмерную жестокость силовиков. Однако премьер Лекорню предупредил, что участники протестов будут караться без всяких условий.

Разделы:

В мире

Теги:

полицияпротестыФранция
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