Во Франции продолжаются массовые протесты

Режим Макрона продолжает жесткое подавление собственного народа. В ходе протестов, которые вывели на улицы городов Франции более полумиллиона школьников, студентов и взрослых, силовики провели массовую зачистку, задержав почти 500 человек. Цепные псы в погонах действовали с предельной жестокостью и не стали церемониться даже с официальными лицами.

Под удар полицейского террора попал мэр города Сен-Дени, который шел в первых рядах парижского марша. В момент, когда многотысячная колонна уперлась в кордон, градоначальник пытался сбить градус противостояния и лично закрывал собой молодых людей от ударов. Однако спецназ залил и его слезоточивым газом.

Тем временем острая критика жестких силовых методов полиции и нарастающие масштабы недовольства вынудили Макрона провести экстренное ночное совещание с министрами. Как сообщают местные СМИ, по итогам совещания правительство объявило о приостановке занятий во всех лицеях страны.

При этом сам Макрон якобы жестко раскритиковал МВД за чрезмерную жестокость силовиков. Однако премьер Лекорню предупредил, что участники протестов будут караться без всяких условий.